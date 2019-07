Le Made in France a le vent en poupe.

Relocalisation d’entreprises en France, succès de MIFexpo, diverses tentatives pour relancer des filières (horlogerie, textile…) il semblerait que le Made in France revienne à la mode. Mais, véritable serpent de mer, son retour est annoncé régulièrement. Au delà d’une envie entrepreneuriale de produire en France, le Made in France fait-il vendre dans notre pays ? C’est la question que Business Women s’est posée ce mois-ci. Et pour en débatrre, Buisness Women a le plaisir d’accueillir Lucie Lheureux, la fondatrice de Joey et Clémence Wurtz, la créatrice de Flair.

Joey, une collection de vêtements à destination des petits

Consommer autrement, consommer transparent, tel est le mantra de Lucie Lheureux. C’est pourquoi en 2015, cette passionnée de mode a lancé Joey, une collection de vêtements à destination des tout petits. Son ambition est de créer des produits de haute qualité et assurer une production raisonnée, éthique, basée sur un artisanat exigeant. Pour ce faire, l’entrepreneuse crée son propre label, « Made in savoir-faire » qui s’engage à aller chercher le meilleur là où il est.

Flair, une marque de body prêt-à-porter

C’est en octobre 2017 que Clémence Wurtz a lancé sa marque de body prêt-à-porter, Flair. Cette passionnée d’entrepreneuriat décide de mettre son énergie au service de sa propre boîte. Tandis qu’elle prend des cours de couture, Flair s’impose comme une évidence. En anglais, Flair signifie style et élégance. Deux adjectifs parfaitement adaptés aux créations de cette business women, qui sont une ode à la féminité. C’est à Troyes, sa ville d’origine, que Clémence installe alors son atelier, berceau de ses modèles inspirés.

