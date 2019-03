Standup de Myriam Faivre, directrice de la CAE CLARA

La compétence humaine et les émotions au travail

Standup est une opération lancée par la CAE CLARA. Elle consiste à faire partager l’expérience de ses sociétaires. Dans cette édition, c’est Myriam Faivre, directrice de Clara qui témoigne. Elle souligne l’importance des émotions au travail. Elle détaille ce que les émotions peuvent apporter dans le milieu professionnel, et elle insiste sur le fait qu’il faut les valoriser.

A propos de la CAE

Une CAE est une Coopérative d’Activité et d’Emploi. C’est un regroupement économique et solidaire de plusieurs entrepreneurs. La CAE apporte plusieurs services aux porteurs de projets pour lancer leur activité. Les services, concernent la gestion administrative (calcul, versement de salaire, comptabilité..) et le cadre juridique. Grâce aux CAE, les entrepreneurs se font accompagnés dans leurs projets. Ils partagent aussi leur expérience avec d’autres.