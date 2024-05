Lâ€™IA : une rÃ©volution digitale

Dans le Journal de l’Emploi, Hymane Ben Aoun, directrice générale du groupe Humanskills, a partagé son expertise sur la révolution digitale du secteur du numérique. Ainsi que sur l’impact transformateur de l’intelligence artificielle dans le monde du travail.

Le groupe Humanskills accompagne les entreprises dans leurs besoins en recrutement et transformation. Spécialisé dans le secteur numérique, Humanskills intervient à plusieurs niveaux : recrutement, management de transition et délégation d’experts.

L’IA : Une révolution dans la révolution digitale

Hymane Ben Aoun a souligné que l’intelligence artificielle représente une nouvelle étape de la révolution numérique. Accélérant ainsi les transformations à une vitesse sans précédent. Cette évolution rapide nécessite une adaptation tant technologique qu’humaine. Travailler avec une IA introduit des changements majeurs dans les méthodes de travail. Il est crucial de comprendre et de maîtriser cet outil pour maintenir et développer son employabilité.

Comprendre et travailler avec l’IA

Pour rester compétitifs sur le marché du travail, il est essentiel d’apprendre à travailler avec l’IA. Il faut apprendre à comprendre son fonctionnement pour mieux l’utiliser par la suite. Il faut également identifier les risques et les avantages de l’utilisation de l’IA. Tels que les biais algorithmiques, tout en exploitant ses nombreux avantages, comme l’optimisation des processus et l’amélioration de la productivité.

Enfin, maintenir un esprit critique sur les résultats fournis par l’IA est essentiel ! Si on ne veut pas que l’IA remplace un jour l’homme.

Les nouveaux métiers liés à l’IA

Le développement de l’intelligence artificielle a engendré de nouveaux métiers. Comme par exemple, le « responsable éthique« , qui consiste à veiller à ce que les technologies d’IA soient développées et utilisées de manière responsable, afin de garantir la sécurité, l’éthique, la cohérence et surtout la performance des projets. « L’analyste de données« , il est le spécialiste de la collecte, de l’analyse et de la construction de données nécessaires au fonctionnement des systèmes d’IA. Ou encore « l’entraîneur d’IA« , un professionnel chargé de fournir des données et de paramétrer les algorithmes pour améliorer leur performance.

Le défi de la formation

Malgré l’importance croissante de l’IA, il existe encore un manque significatif de formation dans ce domaine, particulièrement pour les novices. Hymane Ben Aoun a insisté sur la nécessité de programmes éducatifs adaptés pour apprendre à travailler avec l’IA et comprendre son fonctionnement en profondeur. Une meilleure connaissance de l’IA est indispensable pour éviter une fracture numérique et permettre à chacun de bénéficier des avancées technologiques.