ICI ON RECRUTE: PARADOX

Jérôme Libeskind reçoit David Laroche, fondateur de Paradox. Fondée par David Laroche, Paradox accompagne depuis 2015 entreprises et particuliers pour les aider à améliorer leurs performances, développer leur potentiel et acquérir les clés leur permettant de réaliser leurs objectifs.

Paradox fournit un ensemble d’outils, formations et stratégies autour du leadership, de la productivité et du marketing en s’appuyant sur l’expérience de ceux qui ont réussi et des études scientifiques vulgarisées. Paradox transmet ces outils et stratégies au travers de plateformes d’e-learning, d’événements…

Pour son développement Paradox recrute 50 personnes.

Toutes les offres sur https://lnkd.in/eaewuE5U