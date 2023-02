Paroles d’agriculteur: Energie Glazik, ensemble pour produire des énergies renouvelables!

Energie Glazik: Quand le groupe est source d’énergie!

Aujourd’hui plus que jamais, le prix de l’énergie met à mal de nombreux entrepreneurs. Les agriculteurs sont particulièrement touchés. Dans le Finistère, un groupe d’agriculteurs autour de Pascal Chaussec est à l’origine d’un projet étonnant! Un projet éolien, Energie Glazik, mené de façon collective et participative à l’échelle du territoire.

Agriculteurs producteurs d’énergies renouvelables : une solution d’avenir!

Ce groupe de 14 agriculteurs s’est impliqué depuis le milieu des années 2000 dans la production d’électricité photovoltaïque. En effet cette solution représentait de nombreux avantages, notamment le fait que les agriculteurs ont les surfaces nécessaires pour installer des panneaux photovoltaïques. Ils ont également exploré des solutions de production d’énergie en biomasse, et c’est ainsi que certains agriculteurs se sont équipés de chaudières à bois.

Le photovoltaïque une solution devenue financièrement intéressante !

A la recherche de solution pour diversifier leur revenus, des agriculteurs, dont Pascal Chaussec se sont lancé dans des recherches de production d’électricité. Si le premier investissement en 2009 était couteux, avec le temps, le prix des panneaux étant divisé par 8, et avec des prix d’achats intéressants tout change ! La première centrale photovoltaïque de Pascal Chaussec se révèle très rentable, le retour sur investissement se fait en 9 ans au lieu des 12 à 15 estimés. Il enchaîne en 2011 avec une deuxième centrale de 99 kW. C’est ainsi que naît, en 2010, l’APEPHA, la structure des Agriculteurs Producteurs d’Electricité Photovoltaïque Associés qui aujourd’hui compte plus de 450 adhérents partout en France.

Le Photovoltaïque oui! Et l’éolien pourquoi pas?

Mais le petit groupe a continué de réfléchir et une nouvelle idée émerge en 2018 : un projet de moyen éolien, soit 6 éoliennes de 45 m plutôt que de 80 m, pour une meilleure acceptation par le voisinage. Une multinationale les repère et leur fait une proposition. Le groupe demande à entrer dans le capital pour un partage de la valeur sur le territoire. Un refus catégorique leur est opposé. Qu’à cela ne tienne, le groupe se débrouillera seul. La SAS Energies Glazik est créée. Elle associe douze exploitations agricoles, un riverain et la commune d’Edern, où se situe le site repéré. Mais depuis c’est toute une dynamique territoriale qui s’est enclenchée. La communauté commune, le département, la région et les habitants rentrent dans le capital pour développer le projet!

Une belle histoire, une initiative citoyenne et territoriale qui offre de belles perspectives à de nombreux agriculteurs. Une histoire a découvrir dans ce reportage qui vous est proposé en partenariat avec CER France.

Paroles d’agriculteur avec CERFRANCE

Ce témoignage et ce reportage vous sont proposés par CERFRANCE. Premier réseau d’association de gestion et de comptabilité. Présent sur toute la France, CERFRANCE apporte des prestations de conseil, de gestion et d’expertise-comptable. Ce sont 320 000 entreprises dans tous les secteurs (agriculture, artisanat, commerce, services, industrie et professions libérales) qui bénéficient de leurs services. Tous les mois, il vous proposent des témoignages de chefs d’entreprises sur les différentes problématiques que peuvent rencontrer des dirigeants.

Parmi des