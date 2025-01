Les Métiers de Demain: la Data c’est l’avenir !

Comment se projeter dans le futur, comment anticiper c’est tout l’enjeu de l’émission « Les métiers de demain ». Notre but est de vous aider à y voir plus clair, de vous guider dans vos choix. Pour cela nous invitons dans chaque émissions une école, des étudiants, des experts afin de vous faire découvrir de nouveaux métiers, des métiers en pleine mutation. Dans cette nouvelle éditions nous avons voulu en savoir plus les métiers autour de la data.

Une émission spéciale sur les métiers de la DATA

Pourquoi la data se développe-t-elle aussi vite ? Comment est utilisée la data concrètement ? Quels sont les besoins des entreprises et des institutions aujourd’hui et demain? Quels sont les métiers les plus recherchés ? Quels les secteurs qui recrutent le plus ? Faut-il des compétences spécifiques ? Comment et où se se former ?

Pour répondre à toutes ces question Florence Duprat reçoit :

– Etienne MAUFFRET, Professeur et responsable du Mastère Data Engineering et Cloud Computing chez AIVANCITY.

– Elseline ZONON Etudiante en MSc Data Engineering & Cloud Computing à l’école AIVANCITY

–Héloïse IGOR ZRARI, Etudiante en MSc Artificial Intelligence for Business à l’Ecole AIVANCITY

–Laurie GOBLED, Directrice du Département Data et Innovation numérique à L‘INSTITUT PARIS REGION

–Jacques CHEMINAT rédacteur en chef de LMI : Le Monde Informatique.

et

Romain RESPRIGET, Practice Leader Data du Cabinet AVISIA, cabinet partenaire et membre de Board d’AIVANCITY

LA DATA : des opportunités dans les années qui viennent!

Les données se développent à la vitesse grand V on estime que sur notre planète nous allons en produire 7 fois plus dans les 5 prochaines années. Rien qu’en France les entreprises auront besoin de 80 000 experts d’ici 5 ans. La data est donc un secteur d’avenir pour les jeunes avec des métiers variés!

A propos d’AIVANCITY

Fondée en 2021, Aivancity school for Technology, Business & Society propose différents parcours de formations. L’école propose en autre des certifications, un Master of Science Data Management appliquée, un Master of Science DATA Engineering et Cloud Computing ainsi qu’un Programme Grande Ecole Bac+5. Ou encore un Titre d’Expert en Intelligence Artificielle et Data, certifié par l’État et classé au niveau 7. Pionnière en France, l’école Aivancity combine technologie, éthique et management pour préparer les talents de demain aux défis de la DATA, de l’IA et de la transformation numérique. Ses partenariats avec des entreprises permettent aux étudiants de travailler sur des projets concrets tout en bénéficiant d’une innovation brevetée : la mise à jour à vie, des diplômes et compétences. L’école offre également des parcours de formation en alternance, ou encore en distanciel. Découvrez les formations proposées par Aivancity sur leur site internet.