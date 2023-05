Générations Reconversion: l’hôtellerie restauration recrute avec le Groupe Accor

Dans cette édition spéciale Générations reconversion Jérôme Joinet reçoit Dayana Patel Responsable Recrutement et Attractivité du Groupe Accor France. Elle nous présente les besoins en recrutement du groupe autour des 5 pôles métiers (gestion de l’accueil, restauration, cuisine, hébergement et les fonction support) et le perspectives du secteur. Les nombreuses opportunités proposées par le groupe Accor sont des pistes intéressantes pour toute personne souhaitant changer de métier, se reconvertir, en ayant également des perspectives d’évolution au sein d’un grand groupe. Le Groupe Accor a mis en place un dispositif de formations internes pour accueillir des personnes en projet de reconversion.

Pour découvrir les offres : careers.accor.com

A propos de Génération reconversion 2023

Parce que l’économie est en plein bouleversement, parce que les métiers changent, parce que nous voulons donner plus de sens à notre vie: de plus en plus de personnes souhaitent s’engager dans une démarche de reconversion professionnelle.

C’est pour cette raison que Transitions Pro IDF a organisé les 14 et 15 avril l’évènement Générations reconversion. 2 jours de salon et de rencontre pour passer à l’action, changer de vie professionnelle, découvrir les métiers et entreprises qui recrutent. Pour sa première édition, Générations Reconversion a rassemblé à la fois les acteurs de l’emploi et de la reconversion, des grands témoins ayant réussi leur reconversion et les actifs en quête de reconversion.