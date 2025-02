Future of Work : repenser le management avec Vincent Giraudeau

Future of Work, est le nouveau rendez-vous mensuel de Demain TV, présenté par Julienne Nadin. L’émission explore les mutations du monde professionnel à travers le regard des dirigeants. Pour cette première édition, Vincent Giraudeau, fondateur d’Yseis, partage sa vision du management.

Remettre l’humain au cœur de l’entreprise

Dans un contexte où les attentes des salariés changent rapidement, Vincent Giraudeau insiste sur l’importance d’un management basé sur la confiance et la transparence. Son entreprise, Yseis, accompagne les grandes organisations dans la prévention des risques et la qualité de vie au travail. Pour créer un environnement plus engageant, il encourage une approche plus directe et fluide de la communication interne.

Loin des modèles hiérarchiques rigides, il mise sur une culture de la responsabilisation et de la prise d’initiative. Il expérimente notamment des formats de réunion plus efficaces et favorise des échanges ouverts entre collaborateurs. Cette volonté d’impliquer davantage ses équipes se reflète aussi dans son choix d’intégrer certains salariés au capital de l’entreprise, une manière de partager la gouvernance et l’engagement à long terme.

Les défis du travail de demain

L’un des grands enjeux des prochaines années sera l’évolution des attentes des salariés, en particulier sur l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Pour rester attractives et compétitives, les entreprises devront adapter leurs pratiques et repenser leurs méthodes de travail.

À propos d’Yseis :

Créée en 2002, Yseis est spécialisée en santé et sécurité au travail. Avec 14 agences en France, elle accompagne des entreprises de premier plan dans la prévention des risques et l’amélioration des conditions de travail. En savoir plus.