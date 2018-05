Kandbaz l’entreprise qui aide à entreprendre et qui recrute !

Parce qu’il est souvent difficile de créer son entreprise, nous recevons aujourd’hui une société qui accompagne les entrepreneurs dans leurs projets. Et si cette entreprise peut vous accompagner elle peut aussi vous recruter ! Aujourd’hui, le Journal de l’Emploi reçoit Christophe Godeau, président de Kandbaz.

Kandbaz, une entreprise qui aide les entrepreneurs !

Kandbaz est une société créée en 2007. Aujourd’hui, elle rassemble trente sept collaborateurs avec un chiffre d’affaires de cinq millions d’euros. Elle accompagne plus de 5 000 clients dans la création de leur entreprise. Cet accompagnement est également appelé le « backing ». Le « backing » désigne le support apporté aux entrepreneurs avec un bouquet de services dédiés à la gestion et au développement. L’activité de Kandbaz est également définit comme un support de tâches improductives pour les entreprises. Ces tâches sont essentiellement administratives. La domiciliation, la gestion du courrier, la comptabilité ou encore la création de mail professionnel sont des exemples de tâches improductives.

Kandbaz propose à ses nombreux clients différents packs avec différents prix en fonction des besoins des clients. L’entreprise dispose de douze agences en Île-de-France avec des lieux reconnus pour une domiciliation, comme le centre des Champs-Élysées.

Kandbaz, une entreprise qui recrute

Cette année, l’entreprise se développe. Elle souhaite recruter quinze nouveaux collaborateurs. Les objectifs de Kandbaz pour les années à venir sont de dépasser les dix millions de chiffre d’affaires et de passer les 50 collaborateurs.

L’entreprise recherche actuellement pour deux postes différents. Une moitié pour des postes concernant le marketing digital et le digital en général. Les profils recherchés sont variés. Et une autre moitié des futurs collaborateurs qui seront amenés à travailler dans la relation client. Pour toute candidature, le moyen le plus simple est d’envoyer son C.V et une lettre de motivation à l’adresse suivante : hello@kandbaz.com

Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur l’entreprise Kandbaz, rendez-vous sur www.kandbaz.com