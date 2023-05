Générations Reconversion avec l’Ordre de Experts Comptables

Laurent Benoudiz Vice-président de l’Ordre de Experts Comptables (OEC) en charge de la formation et Président de l’école Sup’Expertise Paris est l’invité de cette édition spéciale du Journal de l’emploi enregistrée lors de l’évènement « Générations Reconversion 2023 ». Le secteur de l’expertise comptable avec plus de 140 000 salariés estime qu’il y a 12 000 postes non pourvus. De belles opportunités pour des personnes en reconversion. Pour cela le secteur est intéressé par des profils « différents », il propose pour cela des bilans de compétences et des programmes de formations qui peuvent permettre à des personnes qui n’ont pas les diplômes de se reconvertir.

A propos de Génération reconversion 2023

Parce que l’économie est en plein bouleversement, parce que les métiers changent, parce que nous voulons donner plus de sens à notre vie: de plus en plus de personnes souhaitent s’engager dans une démarche de reconversion professionnelle.

C’est pour cette raison que Transitions Pro IDF a organisé les 14 et 15 avril l’évènement Générations reconversion. 2 jours de salon et de rencontre pour passer à l’action, changer de vie professionnelle, découvrir les métiers et entreprises qui recrutent. Pour sa première édition, Générations Reconversion a rassemblé à la fois les acteurs de l’emploi et de la reconversion, des grands témoins ayant réussi leur reconversion et les actifs en quête de reconversion.