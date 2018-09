La CNAV recrute : 40 emplois en CDI à saisir!

Emploi: La Cnav lance une campagne de recrutement

Premier organisme français de retraite, la Cnav (Caisse nationale d’assurance Vieillesse) gère la retraite du régime général de la Sécurité sociale. Elle s’occupe également des actions de prévention en faveur du bien-vieillir et la préservation de l’autonomie des retraités. Aujourd’hui son offre de service se diversifie avec le numérique et de grands chantiers s’annoncent….

De plus avec les départs en retraite de salariés, la CNAV se doit de recruter, Jérôme Friteau DRH de la CNAV est l’invité du Journal de l’emploi et vous présente les besoins de cet organisme essentiel pour nos retraites.

40 offres d’emploi à pourvoir immédiatement en Île-de-France

Se sont plus de 40 postes de gestionnaires retraite et carrière qui sont proposé en Île-de-France. Toutes ces offres d’emplois sont en CDI. Ces postes consistent notamment à analyser la carrière et les droits des assurés, gérer un portefeuille d’assurés et conseiller les assurés en rendez-vous. Les personnes recherchées sont des profils Bac à Bac + 3, à l’aise dans la relation client et la CNAV vous formera à ces métiers. Pour postuler, les candidats peuvent se rendre sur http://recrutement.cnav.fr/. Mais la CNAV recrute également tout au long de l’année partout en France.