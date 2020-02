Les métiers du casino avec la Cerus Casino Academy

L’emploi dans les Casino

Faites vos jeux, rien ne va plus ! Les casinos recrutent, et ce, toute l’année. Le temps ne s’arrête pas pour les casinos et les trun over sont importants. Croupiers, assistants clientèle machine à sous ou encore technicien de machine à sous. La France compte aujourd’hui 202 casinos répartis sur l’ensemble du territoire et les emplois ne manquent pas. En effet, ces métiers connaissent des contraintes qui peuvent freiner certains : horaires de nuit, salaire avoisinant les 1 800€ en moyenne. Mais les possibilités d’évolutions restent grandes, surtout si vous êtes diplômés. Diplômer pour les métiers du casino, c’est l’objectif de la Cerus Casino Academy, que nous présente Damien Engels.

Une « academy » pour se former

Une formation courte en 8 semaines, autour de plusieurs grandes villes de France (dont une en Belgique !), financée par les organismes de formation et assurant un emploi au sortir des 8 semaines. Voici ce que propose la Cerus Casino Academy. Cette école, créée en 2003 à Lyon est l’unique école des métiers du casino délivrant un diplôme au titre RNCP. Aujourd’hui les taux de placement avoisinent les 80%. Ainsi, en 2018, la Cerus Casino Academy diffusait 156 offres d’emploi représentant 241 postes pour 154 stagiaires diplômés. Découvrez les métiers du casino et la Cerus Casino Academy, dans le Journal de l’Emploi.