France Travail : enquÃªte annuelle BMO

France Travail : enquête annuelle BMO

Cyrille Jutteau, directeur territorial délégué de France Travail à Paris, était l’invité de Jérôme Joinet dans l’émission « Le Journal de l’Emploi ». À cette occasion, il a présenté les résultats de l’enquête annuelle des besoins de main-d’œuvre (BMO) menée par France Travail. Cette enquête : véritable rendez-vous incontournable tant au niveau national que local. Existe depuis plus de 20 ans et couvre l’intégralité des entreprises françaises.

L’enquête BMO permet à France Travail de mieux appréhender les besoins des entreprises pour l’année à venir. En identifiant les intentions d’embauche. France Travail peut donc adapter son offre de services en fonction des besoins spécifiques des entreprises. Cette démarche proactive est essentielle pour s’assurer que les ressources et les programmes de formation sont alignés avec les demandes du marché du travail.

Quelques résultats :

Les résultats de cette année montrent un niveau très élevé de besoins de recrutement sur le territoire parisien avec 152 000 intentions d’embauche et particulièrement en Île-de-France avec 490 000 besoins recensés, soulignant l’importance économique de cette région.

Les secteurs du tourisme, de la restauration, du spectacle et enfin du care (soins et services à la personne) sont les principaux moteurs de ces besoins de recrutement. Ces industries, souvent au cœur de l’économie locale, montrent une résilience et une capacité de croissance significatives.

La mission de France Travail : une approche proactive

La mission de France Travail ne se limite pas à la simple identification des besoins. L’organisation s’engage activement à aller vers les entreprises pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Cyrille Jutteau a souligné l’importance de cette idée « d’aller vers ». Il s’agit de couvrir l’intégralité du terrain pour s’assurer que tous les besoins des entreprises sont pris en compte. Maximisant ainsi les opportunités pour les demandeurs d’emploi.

Pour en savoir plus sur l’enquête BMO, rendez-vous sur www.statistiques.pole-emploi.org