Mixité dans l’industrie : comment attirer plus de femmes ?

Les entreprises industrielles recrutent, mais la mixité dans l’industrie reste encore limitée. Dans le Journal de l’Emploi, Valérie Brusseau, présidente de Elles bougent, revient sur les leviers concrets pour encourager les femmes à rejoindre les métiers scientifiques et technologiques.

Pourquoi la mixité dans l’industrie reste un défi en 2026

Les secteurs scientifiques et industriels offrent de nombreuses opportunités. Pourtant, la mixité dans l’industrie progresse encore lentement. Aujourd’hui, les femmes représentent environ 28 % des effectifs dans l’industrie, et seulement 18 % dans les métiers techniques au cœur de l’activité.

Pour Valérie Brusseau, ces écarts s’expliquent notamment par des stéréotypes de genre qui apparaissent très tôt. Les représentations autour des métiers scientifiques restent souvent masculines. Résultat : certaines jeunes filles s’autocensurent avant même d’envisager ces carrières.

C’est précisément pour lutter contre ces freins que l’association organise chaque année le Forum Réseaux & Carrières au Féminin. L’édition récente illustre l’impact de ce type d’initiative : 3 624 entretiens réalisés en trois jours, près de 4 000 étudiantes inscrites et 115 entreprises participantes. L’objectif est simple : faciliter la rencontre entre talents féminins et entreprises qui recrutent.

Au-delà du recrutement, l’enjeu est aussi de développer le réseau professionnel des jeunes femmes. Le networking reste en effet un levier clé d’accès aux opportunités.

L’association mise également sur un autre levier essentiel : les rôles modèles. Plus de 15 000 marraines issues du monde industriel interviennent dans les établissements scolaires pour présenter leurs métiers. Une démarche simple mais déterminante : on s’oriente plus facilement vers les métiers que l’on connaît.

Dans un contexte de transformation technologique — intelligence artificielle, énergie ou souveraineté industrielle — les entreprises ont besoin de tous les talents. Renforcer la mixité dans l’industrie devient alors un enjeu à la fois social et stratégique.