Les résultats de l’enquête Studyrama sur la procédure Parcoursup

Après la crise de la procédure APB l’année dernière, le nouvel outil d’orientation Parcoursup est attendu au tournant. Et à quelques semaines du bac, le groupe Studyrama a réalisé une enquête auprès des élèves de Terminale et de parents pour connaître leurs avis sur la plateforme. Pour nous parler des résultats de l’enquête nous recevons aujourd’hui Julie Mleczko, rédactrice en chef de Studyrama.

Les résultats de l’enquête de Studyrama

La procédure Parcoursup était attendue comme l’espoir d’une orientation post-bac moins complexe et plus juste. Studyrama à recueilli les avis d’élèves et parents. Petit tour d’horizon des résultats de cette enquête.

Pour les lycéens en classe de Terminale, la première nouveauté qui est satisfaisante, selon eux, est la suppression du classement des vœux. La seconde est la suppression du tirage au sort pour les filières universitaire. Pour les parents c’est également la disparition du tirage au sort qui apparaît comme élément satisfaisant de l’enquête. Mais les élèves comme les parents mettent une note de plus de 3 sur 5 à la procédure Parcoursup. Pour les deux générations, cette note montre un niveau de satisfaction générale plutôt optimiste.

À propos de Studyrama

Studyrama est un groupe expert de l’orientation. Depuis plus de 25 ans, Studyrama accompagne les jeunes dans leurs choix d’orientation, du lycée jusqu’au monde professionnel. Pour cela, le groupe propose des services spécialisés tels que des salons, des opération spéciales, de l’accompagnement personnalisé, de la presse, du digital, etc…

Avec plus de 100 salons, 300 nouveaux ouvrages édités chaque année et 4.5 millions de visites par mois sur ses sites web, Studyrama se positionne aujourd’hui comme l’un des spécialistes de l’orientation en France.

Alors si vous aussi vous cherchez des conseils concernant votre orientation rendez-vous sur le site internet du groupe Studyrama : www.studyrama.com