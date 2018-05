L’EMIC, une formation pour les jeux vidéos et la production musicale

Aujourd’hui encore, nous vous présentons des formations avec de réelles perspectives de recrutements. C’est pourquoi, nous vous présentons l’EMIC, l’École de Management des Industries Créatives. Pour nous parler de cette formation, nous recevons aujourd’hui Daniel Findikian co-fondateur de l’EMIC.

L’EMIC, la formation aux jeux vidéos et à la production musicale

EMIC est un établissement d’enseignement supérieur privé hors contrat. L’EMIC forme des professionnels immédiatement opérationnels à la sortie de notre école. Avec une approche unique, l’école combine une pédagogie basée sur la pratique et l’action, sur le développement personnel de l’étudiant avec un accès direct aux entreprises et professionnels des secteurs.

L’école délivre des MBA accessible à partir d’un niveau Bac+3. L’objectif est d’obtenir un niveau Bac+5. La première année est Bac+4 est un MBA Management des industries créatives, puis des MBA en 2ème année pour la production musicale et les jeux vidéos.

De nombreux métiers à la sortir de l’EMIC

Le secteur des jeux vidéo emploie plus de 5 000 professionnels en France. L’arrivée des consoles de nouvelle génération et le succès des jeux mobiles ont, ces dernières années, fortement dynamisé son activité. Développement de la réalité virtuelle, reconnaissance de l’e-sport… les perspectives offertes par le secteur sont extrêmement positives et contribuent, entre autres, à redéfinir le contour de ses métiers, particulièrement ceux de la filière du management, aujourd’hui en pleine mutation.

Parmi les métiers du management du Jeu Vidéo on retrouve : Attaché.e de presse / Brand manager / Community manager / Responsable grands comptes / trade Marketing Manager

Alors si vous souhaitez vous aussi intégrer une école avec de nombreux métiers à la sortie, rendez-vous sur www.emic-paris.com