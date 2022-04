Tambour Battant: Jeunesse, entre galÃ¨res et espoirs

Dans cette édition de Tambour Battant, Antoine Spire et Hélène Mathieu vous proposent un focus sur la jeunesse avec:

– En première partie d’émissions un entretien avec Frédéric DABI, directeur général de l’IFOP, auteur de La fracture (Éd. Les Arènes)

-En deuxième partie d’émission un échange ( « Le Gril »)entre :

Yaëlle AMSELLEM-MAINGUY, Chargée de recherche à l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP), associée au Centre de recherche sur les liens sociaux (CERLIS), co-auteure de Jeunesses, d’une crise à l’autre (Éd. Presses de sciences

et

Chantal DAHAN, Chargée de recherche à l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP), co-auteure de Goûts, pratiques et usages culturels des jeunes en milieu populaire (Rapport INJEP)

– Pour clôturer l’émission leur Grand témoin est :

Anne MUXEL, Directrice de recherches en sociologie et en sciences politiques au CEVIPOF (CNRS /Sciences Po), auteure de Politiquement jeune et de Pour quoi sommes nous prêts à nous engager ? (Éd.de l’aube)