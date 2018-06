L’ordre des architectes d’Île-de-France face à l’urbanisme de demain

Pour cette nouvelle édition de Demain La Cité, nous avons reçu Christine Leconte, architecte urbaniste et présidente de l’Ordre des architectes d’Île-de-France. Face aux nouveaux enjeux de la profession et à la loi ELAN, Madame Leconte nous offre son point de vue d’architecte sur ces grandes questions.

Les dessinateurs du territoire

Sous tutelle du ministère de la culture, l’ordre des architectes d’Île-de-France a deux grandes missions, contrôler et protéger la profession mais aussi, d’un autre côté, la représenter et la promouvoir. De grandes responsabilités qui leur permettent de sécuriser et pérenniser le métier d’architecte tout en le faisant connaître au grand public. Le mot « ordre » peut sembler étonnant, mais cette dénomination vient du fait que cette profession est régulée étant donné qu’elle est considérée comme étant d’intérêt public. D’ailleurs, pour porter le nom d’architecte, il est nécéssaire de faire partie de cet ordre.

En Île-de-France, les architectes, inscrits à l’ordre, sont au nombre de 10 000 mais dans différents secteurs tel que l’urbanisme. En tant que maître d’ouvre de la construction, l’architecte doit prendre en compte différents facteurs. Le facteur social, qui concerne les habitants et leurs besoins, le facteur environnemental, qui tient de la pollution ou de la qualité de l’eau, et enfin le facteur économique qui influe, et est influencé, par les deux premiers. L’architecte doit donc faire la synthèse de tout cela et offrir le meilleur cadre de vie possible.

Mais dernièrement, les architectes font face à de nombreux enjeux, nouveau ou non, et à une évolution considérable de la profession. Selon Christine Leconte, celle-ci peut se ressentir, notamment, dans le fait que l’architecte est de plus en plus à l’écoute des personnes, ceux pour qui il conçoit. Mais le nouvel enjeu majeur est la loi ELAN, pour Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. Cette loi a pour objectif de réformer le droit immobilier. De grands projets naissent et continue leur développement en Île-de-France, comme le Grand Paris Express, représentants de nouveau défis pour les architectes.