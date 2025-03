Forum de lâ€™emploi et des mÃ©tiers – Ville d’Antony

Forum de l’emploi et des métiers – Ville d’Antony

Le Forum de l’emploi et des métiers, organisé deux fois par an par la ville d’Antony, aura lieu le mercredi 2 avril, de 13 h 30 à 18 h. Près de 600 visiteurs sont attendus à l’espace Vasarely.

Ce rendez-vous s’adresse à tous ceux qui sont à la recherche d’un emploi en CDI, CDD, d’un stage, d’une alternance, d’un job d’été ou bien d’informations dans le cadre d’une création d‘entreprise.

C’est l’opportunité de rencontrer, en une après-midi, un grand nombre de recruteurs et de bénéficier d’ateliers.

50 stands employeurs et partenaires

Des employeurs proposeront des offres d’emploi, des stages, des alternances ou des reconversions professionnelles dans des secteurs d’activités variés : aide à la personne, communication, esthétique, ressources humaines, restauration, santé, transport, industrie & BTP…

Des partenaires institutionnels comme Vallée Sud Aménagement Grand Paris, avec la Maison des entreprises et de l’emploi et Vallée Sud Emploi, France Travail,

la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Ile de France – Hauts-de-Seine, la Chambre de Commerce et de l’Industrie des Hauts-de-Seine, le Pôle Apprentissage des Hauts-de-Seine seront présents ainsi que la Ville d’Antony et sa structure municipale 11 – Espace Jeunes. Des entreprises locales telles que Pomona, Stallergenes Greer, participeront également.

Les visiteurs découvriront également la Mission locale d’Antony, avec Vallée Sud Emploi, au service des jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés ou en voie de déscolarisation : son rôle et ses dispositifs.

Un focus sur la création d’entreprise sera animé par Vallée Sud Entreprises et Emploi, la Chambre des Métiers et leurs partenaires (sur inscription uniquement).

Ateliers individuels et pratiques

Pour valoriser la présentation et le savoir-être des candidats, des ateliers individuels de flash-coaching (conseils ciblés sur CV, entretien, projet professionnel), de morphopsychologie (révéler ses atouts pour convaincre recruteurs et optimiser sa carrière) seront proposés sur place, gratuitement, en réservant en ligne. Des ateliers pratiques seront organisés sur les stands des partenaires avec l’affichage des offres d’emploi, la présentation des dispositifs de la mission locale, ceux pour les projets de création d’entreprise, les offres de postes en alternance et l’insertion par l’emploi.

Accompagnement au 11- Espace Jeunes

La structure municipale 11 – Espace Jeunes qui s’adresse aux 16-25 ans sera également présente.

Elle organise, du 7 au 12 avril, l’opération Jobs d’été en partenariat avec le réseau information jeunesse du 92. Les annonces seront à leur disposition jusqu’à cet été.

11, boulevard Pierre-Brossolette

www.ville-antony.fr/11-espaces-jeunes

Informations, inscription sur : forum-emploi-antony.fr

Espace Vasarely, place des Anciens Combattants d’Afrique du Nord