Documentaire : Les visionnaires de la nouvelle route de soie

Cette semaine et à l’occasion du 70ème anniversaire de la République populaire de Chine, Demain poursuit sa série de documentaires consacrée à la Chine. Demain vous invite à découvrir la nouvelle Route de la Soie.

Dans ce documentaire en trois épisodes de 40 minutes, 86 experts et visionnaires de 31 pays sont interviewés et présentent leur point de vue, leur compréhension et leur étude dans le cadre de l’initiative Ceinture et route (nouvelle Route de la soie) proposée par la Chine.

Pour se faire, l‘équipe de production, composée de professionnels de l’Agence de presse Xinhua (Chine nouvelle), s’est rendue plus de trois mois sur les cinq continents, pour un parcours total de 270 000 km.

Des documentaires de la réalisatrice chinoise Wu Di, à découvrir sur Demain, mercredi 2 octobre à 17h30.