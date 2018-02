Travailler de chez vous, c’est possible avec Platform.sh

Aujourd’hui, le Journal de l’Emploi s’intéresse à la digitalisation et au numérique avec la start-up française Platform.sh. Céline Méchain, directrice des ressources humaines, nous explique l’activité de l’entreprise ainsi que les recrutements pour cette année.

Platform.sh c’est quoi ?

Créée il y a trois ans, Platform.sh est une start-up française, qui agit partout dans le monde. La ligne directrice de l’entreprise ? « Nous n’avons pas de frontière ! ». Le principe est de créer et vendre des solutions d’hébergements « cloud » à destination des TPE et PME d’E-commerce. Les clients de cette entreprise sont aussi bien les sites d’E-commerce, que les applications web. Avec un environnement virtuel total, le développement et la création d’outil de développement web.

Platform.sh, une entreprise qui recrute !

Ouvert, il y a seulement trois ans, Platform.sh travail avec soixante collaborateurs. L’entreprise est implantée en France, en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis. Pour cette année, ce sont près de cinquante recrutements que souhaite réaliser Platform.sh. La totalité des postes concernent des développeurs web.

Sachez également que la particularité de Platform.sh repose sur son mode de fonctionnement. En effet, la totalité des employés peuvent travailler en « remote ». C’est-à-dire en télé-travail. Cela permet notamment une flexibilité totale entre vie professionnelle et vie privée.

Alors si développer des solutions d’avenir dans le digitale et travaillez depuis chez vous, vous intéresse, n’hésitez pas et adressez votre candidature via l’adresse mail de l’entreprise jobs@platform.sh