Journal de l’emploi- DÃ©veloppement durable -Nextroad recrute

Hervé DE CHILLAZ Président du Groupe Nextroad, est l’invité du journal de l’emploi . NextRoad est une société indépendante avec 30 ans d’expérience. Implantée sur tout le territoire national et international elle accompagne les maîtres d’ouvrage, les collectivités territoriales et les concessionnaires autoroutiers, ferrés, portuaires et aéroportuaires dans la gestion de leurs infrastructures tout au long de leur cycle de vie.

Engagée de la transition climatique et écologique, cette société française spécialisée en ingénierie des routes et des ouvrages d’art, recrute en permanence (30 collaborateurs en 2023) .

Nextroad une entreprise à taille humaine

Nextroad est en recherche permanente de nouveaux profils. Elle recruye recrute des ingénieurs et techniciens sur ses 4 grands pôles : Audit, Conseil et programmation, Control des travaux et Organisation. L’entreprise compte désormais 200 collaborateurs et 15 agences en France. Ce sont des équipes de 10 à 15 personnes par sites avec une autonomie par secteur.

Des profils portés sur le développement durable seront sollicités mais aussi des techniciens ou encore inspecteurs d’ouvrage d’art.

Pour intégrer l’entreprise : www.nextroad.com dans la rubrique recrutement ou directement sur Linkendin.