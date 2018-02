Découvrez le groupe Helpline et les 350 recrutements pour cette année

Le Journal de l’Emploi, c’est votre émission qui vous fait découvrir les opportunités d’embauches ! Cette semaine, découvrons le groupe Helpline, spécialisé sur le marché des entreprises de services du numériques. Pour en parler avec nous, Romain Mandry, Directeur des ressources humaines et du développement chez Helpline.

Helpline, une entreprise en pleine croissance !

Le groupe Helpline, participe à la transformation numérique et digitale des entreprises. Pour cela, l’entreprise apporte des solutions d’infogérance et d’expertise numériques aux services informatiques des sociétés françaises et internationales. Aujourd’hui, Helpline, c’est 140 millions de chiffre d’affaires et 25 années d’existences. Mais c’est surtout, 3 000 collaborateurs dans le monde dont 2 500 en France. C’est près de 200 clients partout dans le monde, dont 50% d’entreprises du CAC 40.

Helpline, une entreprise qui recrute !

Pour l’année 2018, Helpline a prévu de recruter 350 collaborateurs. Tout ces postes en CDI concernent les différents sites où la société est implantée. C’est-à-dire à Angers, Nantes, Lille, Paris et bientôt Lyon qui ouvre ses portes dans quelques semaines. D’ici, la fin de l’année, 50 personnes viendront gonfler les rangs de l’antenne lyonnaise d’ailleurs.

Au niveau des profils, le groupe recherche sur plusieurs postes aux compétences différentes. Chef de projet, expert du cloud, ingénieur mais également chargé de recrutement sont les profils recherchés par la société. Alors si ces métiers vous intéressent, rendez-vous ici.