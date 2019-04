Grand Prix Paris Match du photoreportage étudiant

Emission spéciale: Le Grand Prix du Photoreportage

A l’occasion de la 16ème édition du Grand Prix du photoreportage étudiant de Paris Match, nous vous proposons une émission spéciale, qui revient sur l’édition 2018.

Animée par Philippe Legrand, directeur de la communication de Paris Match l’émission vous propose différents moments avec différents invités.

Dans un premier temps vous saurez tout sur l’émission 2018 avec deux de ses lauréats et un membre du jury avec:

– Camilo Leon Quijano, le lauréat du Grand Prix 2018 pour son reportage photo « Sarcelles, des filles et un ballon »

– Léa Chekroun Comelli, qui a reçu en 2018 le coup de Cœur du JDD pour son reportage photo « Le Colosse aux pieds d’argile ».

– Marc Brincourt, expert du Grand Prix et ancien rédacteur en chef photo de Paris Match.

Dans la seconde partie de l’émission, Philippe Legrand reçoit deux femmes d’exception:

– Catherine Bréchignac, physicienne et secrétaire perpétuelle de l’Académie des Sciences.

– Julia Guez, chanteuse présente lors de l’édition 2018.

L’occasion de découvrir leur regard sur le rôle de l’image et le poids de la photo à travers leur expérience et leur profession.

En fin d’émission Julia Guez nous interprètera l’une de ses chansons.

Grand Prix Paris Match du Photoreportage: l’édition 2019

Crée en 2003 par le magazine d’actualité, le concours invite les étudiants à mettre en images des moments insolites ou des tranches de la vie de personnes à la manière d’un journaliste. Vous pouvez retrouvez sur le site dédié toutes les photos primées depuis 2011.

L’édition 2019 est en cours:

– Dans le courant du moi d’avril 30 photoreportages vont être sélectionnés.

– En mai ces photoreportages seront proposés sur le site dédié.

– de mai à début juillet les étudiants pourront voter pour le prix du public.

– et le 9 juillet le lauréats seront connus.

Retrouvez toutes les informations du concours sur le site dédié.