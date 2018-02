Emploi: trouver un job dans la conception de système électronique

Aujourd’hui, le Journal de l’Emploi se plonge dans le secteur de la conception de système électronique avec l’entreprise Elsys Design. Et nous recevons Marion Ruciak, responsable du développement ressources humaines chez Elsys, pour vous proposer de nouvelles offres d’emploi.

La conception de système électronique, c’est quoi ?

Elsys Design conçoit des systèmes électronique embarqués. L’objectif de l’entreprise est de couvrir toutes les étapes de la conception matérielle et logicielle. La mission de l’entreprise se base sur l’innovation technologique dans la maîtrise des nouvelles technologies.

Les conceptions de systèmes informatiques se retrouvent dans de nombreux corps de métier. Comme le secteur aéronautique, spatiale, automobile, énergie, etc…

Une entreprise qui recrute !

Elsys Design est implantée dans huit villes de France. Mais on retrouve Elsys Design dans d’autres pays du monde, comme en Serbie et aux États-Unis. Et pour cette année, l’entreprise a décidé de recruter 175 personnes sur les huit sites français. Des postes disponibles à Aix-en-Provence, Grenoble, Lyon, Nantes, Paris, Rennes et Sophia-Antipolis.

Ces 175 recrutements concernent des postes d’ingénieurs, de développeurs et d’informaticiens. Vos domaines de compétences sont les logiciels embarqués, la microélectronique, ou encore la carte électronique. L’intégralité des 175 recrutements se fait directement en CDI.

Sachez également qu’Elsys Design recherche actuellement 25 stagiaires. Les offres concernent des stages de fin d’étude car environ 90% des stagiaires d’Elsys Design ont poursuivi l’aventure en CDI.

Pour postuler chez Elsys Design rendez-vous ici !