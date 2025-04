Réhumaniser le travail : la leçon du Dr Toledano pour un bien-être durable 

Dans ce nouvel épisode de Future of Work, présenté par Julienne Nadin, le Dr Alain Toledano, cancérologue et fondateur de l’Institut Rafaël, défend une vision où la santé intégrative et la qualité de vie au travail sont au cœur des enjeux, afin de replacer l’humain au cœur du sujet.

Santé intégrative et qualité de vie au travail

Pionnier de la santé intégrative, le Dr Toledano défend une médecine qui ne se limite pas à soigner la maladie, mais qui s’attache à toutes les dimensions de la santé : psychologique, émotionnelle, sexuelle, sociale ou encore culturelle. Intégrer le meilleur des médecines conventionnelles et complémentaires, en repositionnant le patient au centre, c’est pour lui la clé de la transformation de la santé de demain. C’est cette philosophie qui guide l’Institut Rafaël, véritable modèle d’innovation sociale, où 90 soignants de 40 disciplines offrent gratuitement des parcours personnalisés aux patients. En six ans, plus de 100 000 soins ont été prodigués, avec des résultats probants sur le bien-être global.

Mais la vision du Dr Toledano va bien au-delà du médical. Il alerte sur la nécessité de réhumaniser les métiers, notamment dans le secteur de la santé, où la quête de sens devient cruciale. Face à la technicisation des pratiques et à la perte de lien humain, il plaide pour un management basé sur l’écoute, l’intelligence collective et l’équilibre émotionnel.

Pour lui, la qualité de vie au travail ne se résume pas à des artifices, mais repose sur une véritable transformation culturelle des organisations. Un message fort, qui résonne bien au-delà des hôpitaux et invite toutes les entreprises à repenser leur rapport à l’humain.

À propos de l’Institut Rafaël

Fondé par le Dr Alain Toledano en 2018, l’Institut Rafaël est le premier centre européen de santé intégrative dédié à l’accompagnement global des patients après un cancer et des personnes atteintes de maladies chroniques.