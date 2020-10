Se faire accompagner pour créer sa boîte: l’exemple de PANDOBAC

L’accompagnement à la création d’entreprise est essentiel !

Se faire accompagner quand on crée son entreprise est essentiel ! Il est capital de ne pas rester seul, certains créent à plusieurs, d’autres font appel à des professionnels (avocats, expert comptables). Mais il existe de nombreux réseaux ou associations qui peuvent vous aider: les chambres consulaires, Initiative France, Réseau Entreprendre, etc.

« T’inquiète… je gère » vous propose un exemple concret de créatrice qui s’est bien entourée pour réussir: avec Shu Zang co-fondatrice de Pandobac. Dans cette émission, Shu Zang détaille son parcours et toutes les personnes qui l’ont aidé, notamment le Réseau Entreprendre Val-de-Marne. Pour cela, Véronique Poitou, directrice du Réseau Entreprendre Val-de-Marne est notre invitée en deuxième partie d’émission.

Pandobac une entreprise qui va faire disparaitre les emballages

Pandobac propose un service pour remplacer les emballages à usage unique utilisés pour livrer les produits frais par un système de bacs réutilisables et durables. Ce service clef en main est à destination des professionnels de l’alimentaire (producteurs, éleveurs, pêcheurs, coopératives, grossistes, magasins, marchés, restaurants etc.…). La société à été créée en 2018 Pandobac suite à un constat: les emballages de livraison (cartons, cagettes, polystyrène) génèrent beaucoup de déchets dans les restaurants et coûtent cher en temps de gestion. Pandobac propose une innovation d’usage, basée sur le principe de l’économie circulaire et du zéro déchet. En plus des bacs réutilisables, l’offre inclut un service de lavage des bacs, une application web et mobile de suivi des bacs ainsi qu’un programme de formation et de sensibilisation des différents acteurs (grossistes, restaurateurs) sur la réduction des déchets par la réutilisation. Avec Pandobac fini les cartons, les cagettes en bois, les boîtes en polystyrène, les cagettes en plastique qui servent aujourd’hui au transport d’aliments ! Zhu Zang co-fondatrice de la société est ingénieure de formation, et titulaire d’un CAP Cuisine, avec Pandobac elle en est à sa deuxième création d’entreprise ! Après ses études d’ingénieur elle a passé un CAP cuisine pour ouvrir un restaurant et c’est là qu’elle a découvert le problème des emballages de livraisons d’aliments. Cela lui a donné l’idée de créer Pandobac! Réseau Entreprendre Val-de-Marne

Parmi des structures qui ont aidé et soutenu Zhu Zang lors de la création de Pandobac, il y a le Réseau Entreprendre Val-de-Marne. Cette association créée en 2012 sur le département est l’une des 126 associations locales du Réseau entreprendre.

Composée de chefs d’entreprises bénévoles, l’objectif d’une association du réseau Entreprendre est d’accompagner et financer les créateurs et repreneurs d’entreprises à fort potentiel de création d’emplois. Dans le Val de Marne par exemple ce sont 80 chefs d’entreprises qui donnent du temps pour accompagner dans la durée les porteurs de projets, en amont et aval du comité d’engagement (2 à 3 ans d’accompagnement). L’accompagnement amont vise à peaufiner et professionnaliser le projet, et l’accompagnement aval à le pérenniser. Réseau Entreprendre Val-de-Marne finance également les projets de créateurs et repreneurs sous forme de prêt d’honneur (sans intérêt ni garantie) à hauteur de 15 à 50K€ (jusqu’à 100K€ pour les projets technologiquement innovants). Bref : une bonne adresse pour des créateurs d’entreprise !

La Banque de France – Educfi

Ce programme vous est proposé en partenariat avec La banque de France. Saviez-vous que la Banque de France accompagne les créateurs d’entreprise. En effet elle propose différents dispositifs en notamment :

-la mise à disposition de correspondants locaux pour ne pas laisser un dirigeant de TPE face à ses questions. L’objectif : améliorer la croissance et l’emploi, les TPE représentant 96% des entreprises en France.

– GEODE : la mise disposition de TPE/PME (CA minimum 750K€) d’un analyste durant 1 ou 2 demi-journées pour conduire l’entrepreneur à analyser son entreprise avec un expert BDF.

-OPALE, l’entrepreneur dispose en ligne d’un diagnostic économique et financier de son entreprise en moins de 10 minutes ; Il peut comparer ses performances avec son secteur d’activité et évaluer ses décisions à travers des simulations prévisionnelles.

–Mes questions d’entrepreneur un site portail qui vous permet d’accéder à pleins d’informations pratiques et pédagogiques. Des informations précieuses et précises et très facile d’accès. Un site à consulter si vous voulez de créer votre entreprise !