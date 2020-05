L’agroécologie, et si on changeait notre modèle d’agriculture ?

L’agroécologie, un terme et des pratiques qui existent depuis longtemps ! En effet, il s’agit de produire tout en s’appuyant sur les ressources offertes par l’écosystème. Une pratique somme toute ancestrale et qui semble refaire surface depuis plusieurs années. Et ces derniers temps accentuée par la crise sanitaire. Si on changeait consacre aujourd’hui un numéro à l’agroécologie, par la voix de François Vernet, présidente de l’association Terre et humanisme.

Quelle agriculture en France aujourd’hui ?

97 483. C’est le nombre d’hectares agricoles qui ont changés d’utilisation entre 2006 et 2012. Ainsi, des territoires agricoles qui disparaissent le plus souvent au profit de territoires artificialisés. Les pertes de ces terres dépendent de différents facteurs : accroissement des populations, attractivité touristique, développement de l’urbanisation ou déprise agricole… Plus que jamais il faut repenser notre mode de consommation pour favoriser des changements positifs sur l’agriculture. Et après de nombreuses catastrophes naturelles et aujourd’hui sanitaire, revenir à des pratiques en accord avec la biodiversité s’impose à nous.

L’agroécologie : préserver l’environnement et les Hommes

Dans ce soucis d’inverser la courbe climatique, de revenir à des pratiques plus respectueuses de l’environnement. L’agroécologie se porte comme la solution salvatrice. Ainsi, recréer un lien entre l’écologie et l’agriculture, que les déchets des uns deviennent les déchets des autres. Une solution pour mettre fin aux cultures spécialisées, réfléchir à une complémentarité des éléments. Et de fait, une solution qui est déjà adoptée pour 16% des agriculteurs cultivants en bio en France et par une large majorité de paysans dans le monde. Alors, et si notre agriculture devenait agroécologique ? Une solution qui permettrait non seulement de remettre la nature au coeur de l’agriculture. Mais aussi de reconsidérer le rôle du producteur, remettre le local au coeur des pratiques. Des anciennes pratiques soudainement revenues à l’ordre du jour depuis le début de la crise sanitaire. L’ancien à souvent du bon.

