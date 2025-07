La Collab : une entreprise collective qui réinvente le travail indépendant

À l’heure où le monde du travail est en pleine mutation, certains modèles hybrides bousculent les lignes entre salariat et entrepreneuriat. C’est le cas de La Collab, une entreprise collective qui réunit des freelances experts dans les domaines du marketing, de la communication et du digital. Née de la volonté de concilier liberté professionnelle et force du collectif, cette structure séduit de plus en plus de talents en quête de sens et d’agilité. Mais ce modèle, aussi innovant soit-il, n’est pas exempt de défis. Pour en savoir plus Jérôme Joinet reçoit dans cette édition du journal de l’emploi Laura Strelezki, fondatrice de La Collab.

La Collab: un collectif d’indépendants engagés

Fondée sur des valeurs de coopération et de bienveillance, La Collab regroupe aujourd’hui près de 2800 freelances aux profils complémentaires : stratèges marketing, graphistes, consultants SEO, chefs de projet digitaux, community managers, rédacteurs ou encore développeurs web. Leur point commun ? Une passion pour leur métier, un esprit entrepreneurial, et une envie de co-construire des projets porteurs de sens.

Contrairement à une simple plateforme de mise en relation, La Collab fonctionne comme une “entreprise partagée”. Les membres ne sont pas des salariés, mais des associés ou collaborateurs indépendants, qui contribuent à la vie du collectif, tout en conservant leur autonomie.

La Collab: un écosystème vertueux

Le fonctionnement repose sur un socle de valeurs fortes : transparence, entraide, excellence, mais aussi un engagement pour un marketing plus éthique et responsable. La Collab privilégie les projets portés par des entreprises à impact, des start-ups engagées ou des structures de l’économie sociale et solidaire. Ce positionnement attire autant les clients que les freelances. Pour les premiers, c’est la garantie d’avoir une équipe sur-mesure, soudée, coordonnée, et capable de répondre à des besoins complexes avec agilité. Pour les seconds, c’est l’opportunité de rompre avec l’isolement du freelance classique, de mutualiser les compétences, d’échanger des bonnes pratiques, et de grandir ensemble. Le collectif propose aussi des formations, des temps de co-développement, et des événements réguliers pour renforcer les liens et maintenir une dynamique collaborative.

La Collab: des avantages multiples

Le modèle séduit par son équilibre subtil entre liberté et sécurité. Les membres conservent leur statut de freelance, mais bénéficient du soutien d’un groupe, d’un réseau de partenaires, et d’une structure qui facilite la gestion de projet, la prospection et la facturation. Cela permet aussi de répondre à des appels d’offres plus ambitieux, qui nécessitent une pluralité d’expertises. Autre atout non négligeable : la qualité de vie au travail. Les membres de La Collab choisissent leurs projets, leurs horaires, et peuvent travailler d’où ils veulent. Le collectif leur permet de retrouver du sens, de sortir d’une logique purement commerciale, et d’évoluer dans un cadre valorisant.