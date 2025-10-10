Demain! est
10 - Génération Reconversion 2025

Et si votre nouvelle vie commençait dans la Tech ? Découvrez Ada Tech School

Emission du 13/10/2025 - Durée 10 minutes
ada tech school

Générations Reconversion vous propose un tour des opportunités dans kes métiers de la Tech. Avec pour invitée Chloé Hermary, fondatrice d’Ada Tech School. la Tech? Un secteur en pleine croissance, ouvert à tous, même sans diplôme, où curiosité et coopération sont les clés du succès.

Plongée dans les métiers de la Tech : l’avenir est ici

Dans cet épisode, Chloé Hermary nous explique les métiers de la Tech : des professions au cœur du numérique. Des métiers qui créent, développent et maintiennent les outils digitaux que nous utilisons au quotidien — logiciels, applications, données et solutions cloud.

« Ces métiers sont au centre de la transformation des entreprises », explique-t-elle. Et pourtant, la France manque de profils qualifiés : développement, data, cloud… Maheureusement, les talents se font rares. Pour ceux qui souhaitent se reconvertir, c’est donc une opportunité en or.

Ada Tech School : la Tech accessible à tous

Fondée en 2019, Ada Tech School s’est donnée pour mission de rendre la Tech accessible, même sans expérience ni diplôme. Présente à Paris, Nantes et Lyon, l’école propose une formation intensive de neuf mois. Un formation qui est suivie d’options en alternance bac+3 ou bac+5, permettant aux apprenants de décrocher un emploi rapidement.

« On ne regarde pas les diplômes, mais la curiosité, l’autonomie et la capacité à travailler en équipe », précise Chloé Hermary. Ici, la Tech n’est pas un monde fermé : c’est un univers coopératif et humain, où l’on conçoit des solutions pour de vrais utilisateurs et collabore avec des coéquipiers motivés.

ADA Tech School: Une pédagogie immersive pour se réinventer

Ada Tech School vous propose différentes formation.
La formation initiale se déroule à temps plein, en présentiel, du lundi au vendredi. Les apprenants sont plongés dans un environnement où l’on parle logiciel toute la journée, guidés par des ingénieurs et encadrants expérimentés.

Pour les formations en alternance, les élèves passent la majorité de leur temps en entreprise, avec un jour par semaine à l’école. Résultat : une insertion professionnelle rapide et solide, avec un taux d’emploi de 95 % six mois après la fin de la formation, et un salaire moyen de 43 000 € brut/an dès l’entrée dans le métier.

Intelligence artificielle, cybersécurité… la Tech en pleine évolution

La fondatrice évoque également les grands enjeux des années à venir . En effet, l’essor de l’intelligence artificielle générative, les métiers liés à la cybersécurité, et la manière dont la production de logiciels évolue rapidement.

« Ces métiers sont dynamiques, jamais statiques. Ils permettent de créer, d’innover, et de rester au cœur de la transformation numérique », explique Chloé Hermary.

Reconversion : planifiez votre nouvelle vie

Pour réussir une reconversion, il ne suffit pas d’apprendre la Tech : il faut préparer sa transition.

« Faites votre business plan de vie. Prenez en compte vos besoins financiers, familiaux et personnels. Créez une bulle de sérénité pendant votre formation », conseille Chloé Hermary.

Pour cela, Elle rappelle que se réinventer demande du temps, de la patience et de la détermination. Mais les résultats en valent la peine : de nombreux reconvertis vivent aujourd’hui une deuxième carrière épanouissante et stimulante.

