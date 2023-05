Générations Reconversion avec Nouvelle Vie Professionnelle

Dans édition spéciale enregistrée lors de l’évènement de générations reconversion 2023 Jérôme Joinet reçoit Anne-Claire Penet, Chef de Projet à Nouvelle Vie Professionnelle. Nouvelles Vie Professionnelle est un média dédié à la réorientation professionnelle. Dans cette émission Anne-Claire Penet nous donne les tendances actuelles de la reconversions, les secteurs qui offrent des opportunité et surtout elle nous donne de précieux conseils !

A propos de Génération reconversion 2023

Parce que l’économie est en plein bouleversement, parce que les métiers changent, parce que nous voulons donner plus de sens à notre vie: de plus en plus de personnes souhaitent s’engager dans une démarche de reconversion professionnelle.

C’est pour cette raison que Transitions Pro IDF a organisé les 14 et 15 avril l’évènement Générations reconversion. 2 jours de salon et de rencontre pour passer à l’action, changer de vie professionnelle, découvrir les métiers et entreprises qui recrutent. Pour sa première édition, Générations Reconversion a rassemblé à la fois les acteurs de l’emploi et de la reconversion, des grands témoins ayant réussi leur reconversion et les actifs en quête de reconversion.