Paroles d’entreprise: diversifier son activité

La vie d’une entreprise est rythmée par les décisions stratégiques que ses dirigeants

sont amenés à prendre. Le contexte économique, social et environnemental peut conduire à une diversification.

C’est le choix fait par Fabien et Tatiana Suignard. Ils sont jeunes et ils ont eu l’opportunité de se diversifier.

De l’électroménager (Enseigne Gitem) à l’alimentation des animaux (Enseigne JTM), le lien n’est pas évident, mais c’est une belle réussite entrepreneuriale sur leur territoire. Une diversification, un développement de leur société pour répondre à un besoin des consommateurs.

L’idée de la diversification

L’élément déclencheur du processus de diversification des activités a eu lieu en 2015.

Cette année-là Fabien et son père achètent un terrain, pour y construire trois cellules commerciales,

dont une hébergera leur nouveau magasin Gitem. Les deux autres doivent être mises en location.

Finalement, sans préméditation, ce n’est pas un mais deux commerces que père et fils

vont ouvrir à cet endroit. L’originalité se trouve dans le produit proposé qui n’a plus rien en commun avec l’électroménager. Ils ont ouvert une franchise JMT (alimentation pour animaux) , le choix de cette activité s’est fait car eux-mêmes devaient faire plus de 30 minutes de route pour aller acheter des produits pour leurs animaux de compagnie. Après une étude de marché, la rencontre avec la franchise il se font lancé et ont ouvert à Carhaix en juin 2015 un nouveau magasin de 300 mètres carrés. Cette diversification dans l’alimentation animale (un marché stable) permettait également de compenser les évolutions sur secteur de l’électroménager.

Diversification: une opportunité de développement

A partir de 2015 Fabien Suignard se retrouve à la tête de deux magasins à Carhaix et il prend également les rênes de l’affaire familiale. Et une nouvelle opportunité se présente presque naturellement. Les gérants de six magasins JMT (de Quimper à Vannes) comptent partir à la retraite en fin d’année 2021. C’est alors qu’ils se tournent vers leur plus proche consœur, la famille Suignard. Ce nouveau projet de reprise est porté par le couple Fabien et Tatiana. Jusqu’à l’année dernière, leurs carrières professionnelles respectives étaient bien distinctes. Tatiana exerçait la profession d’infirmière avant de rejoindre Fabien à la direction des sociétés. La reprise se réalise en 2021/2022 et aujourd’hui ils sont à la tête de 9 points de ventes avec bientôt une cinquantaine de salariés.

Diversification: une réussite pour Fabien et Tatiana Suignard

Au moment de tirer un premier bilan, c’est d’abord un sentiment de satisfaction qui prédomine. La satisfaction de prendre du plaisir dans ce qu’ils entreprennent. Mais aussi pour le sens qu’ils y donnent, à savoir améliorer le quotidien de leurs salariés et de leurs clients. Cette réussite ils la doivent également aux formations qu’ils on pu suivre et aux différents conseils auxquels ils ont eu recours.

Paroles d’entreprises avec CERFRANCE

Ce témoignage et ce reportage vous sont proposés par CERFRANCE. Premier réseau d’association de gestion et de comptabilité. Présent sur toute la France, CERFRANCE apporte des prestations de conseil, de gestion et d’expertise-comptable. Ce sont 320 000 entreprises dans tous les secteurs (agriculture, artisanat, commerce, services, industrie et professions libérales) qui bénéficient de leurs services. Tous les mois, il vous proposent des témoignages de chefs d’entreprises sur les différentes problématiques que peuvent rencontrer des dirigeants.