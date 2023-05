Générations reconversion: des opportunités dans le secteur de la Boucherie-Charcuterie-Traiteur

Laurent Courte Responsable Formation à l’ENSMV (École Nationale Supérieure des Métiers de la Viande) est l’invité de Générations reconversion.

Il nous décrit les nombreuses opportunités qu’offre le secteur de la boucherie charcuterie traiteur dans le cadre d’une reconversion. Pour cela l’École Nationale Supérieure des Métiers de la Viande a mis en place un parcours de formation spécifique pour des personnes adultes voulant se reconvertir dans le secteur permettant d’obtenir les qualification nécessaires (CQP technicien Boucher artisan, BP Boucher) .

A propos de Génération reconversion 2023

Parce que l’économie est en plein bouleversement, parce que les métiers changent, parce que nous voulons donner plus de sens à notre vie: de plus en plus de personnes souhaitent s’engager dans une démarche de reconversion professionnelle.

C’est pour cette raison que Transitions Pro IDF a organisé les 14 et 15 avril l’évènement Générations reconversion. 2 jours de salon et de rencontre pour passer à l’action, changer de vie professionnelle, découvrir les métiers et entreprises qui recrutent. Pour sa première édition, Générations Reconversion a rassemblé à la fois les acteurs de l’emploi et de la reconversion, des grands témoins ayant réussi leur reconversion et les actifs en quête de reconversion.