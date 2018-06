L’aide à l’entourage avec Les Funambules

Le 12 juin 2018, si tiendra le Psychodon au Théâtre de l’œuvre de Paris, et l’association les Funambules sera de la partie. Ça vous concerne a reçu Hélène Davtian, docteur en psychologie et fondatrice de l’association Les Funambules, pour parler des maladies psychiques du point de vue médical et associatif.

L’enjeu : l’accompagnement de l’entourage

Si Clubhouse France accompagne les malades dans leur insertion sociale et professionnelle, Les funambules accompagne les proches des personnes atteintes de maladie psychique. Selon Hélène Davtian, les enfants et adolescents, dont un membre de l’entourage est atteint d’une maladie psychique, notamment de schizophrénie, sont oubliés au profit des adultes. Pourtant, ce sont eux les premiers touchés par le retour de leur petit frère, leur petite sœur ou encore leur mère, dont la situation peut leur sembler étrange, à un moment ou eux-même sont en construction de leur identité.

C’est donc dans ce champ qu’agit l’association Les Funambules, l’accompagnement des membres de l’entourage d’une personnes malade, en particulier les jeunes. Ces maladies ont un retentissement particulier sur l’entourage. Pour Hélène Davtian, les jeunes ne doivent pas s’imaginer qu’un comportement bizarre est une reproduction de la maladie de leur proche. En se regroupant dans cette association, ces jeunes peuvent s’ouvrir et partager leurs doutes et leurs craintes avec les équipes de l’association Les Funambules. Qui, plus que la guérison, prône la prévention.

L’association Les Funambules sera bien entendu présente lors de la soirée du Psychodon, qui se tiendra le 12 juin au Théâtre de l’œuvre, 55 rue de Clichy dans le 9e arrondissement de Paris. Si vous voulez participer à l’événement, vous pouvez aller vous inscrire gratuitement ici.