La France des Solutions : travailler autrement avec Artupox

Travailler dans le secteur sanitaire en France

En France, le secteur de la propreté emploi aujourd’hui plus de 500 000 personnes. Mais ce secteur est encore en proie à beaucoup de clichés, malheureusement avérés. Aussi, le secteur compte 65% de femmes. En ce qui concerne la stabilité de l’emploi, les salariés sont à 75% d’entres-eux à temps partiel ou en CDD de remplacement. Cumuls d’emploi, multi-employeurs, horaires décalés… C’est pour lutter contre ce modèle de travail que Chrystèle Gimaret a créée Artupox. Elle nous en parle dans notre émission spéciale, La France des Solutions.

Artupox : réinventer la société de nettoyage

Aussi, il y a 14 ans, Chrystèle Gimaret a souhaité proposer un service responsable de l’Homme mais aussi de l’environnement. Ainsi, c’est aujourd’hui 138 personnes qui travaillent pour le compte d’Artupox. Des horaires « normaux », un seul et même employeur, une reconnaissance de l’employeur. Chrystèle Gimaret met un point d’honneur à intégrer au mieux ses employés auprès de ses clients. Mais l’humain n’est pas le seul cheval de bataille de l’entrepreneuse. L’écologie et l’environnement constituent un enjeu de taille pour Artupox. Ainsi, tous les produits utilisés sont respectueux de l’environnement et assure un nettoyage de qualité.

Une semaine consacrée aux solutions

À partir du 14 octobre 2019 et pendant toute la semaine Demain vous propose de découvrir une série d’émissions inédites consacrées à La France des Solutions. En effet, en partenariat avec Reporters d’Espoirs, 50 médias investissent les ondes, les télévisions et le web pour vous proposer les solutions de demain. Retrouvez toutes les opérations et informations sur : www.reportersdespoirs.org.