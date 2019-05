Qu’est-ce que le microcrédit professionnel ?

Label Entreprise propose un éclairage sur le microcrédit professionnel. C’est un mode de financement pour les créateurs ou repreneurs de micro-entreprises. Et plus spécifiquement, il vise les entrepreneurs qui n’accèdent pas à des crédits classiques pour mener à bien leurs projets. Béatrice Raoult Textier de la Banque de France et Frédéric Lavenir de l’Adie présentent donc en détail ce financement.

Label Entreprise, l’émission télé pour entreprendre

Chaque semaine Label Entreprise présente des infos concrètes pour créer et développer les entreprises. Et elle donne aussi la parole aux entrepreneurs. Vous pouvez revoir leurs témoignages dans Label Entreprise, l’émission télé pour entreprendre. Cette émission a été enregistrée lors du forum TPE PME organisé par la Banque de France.