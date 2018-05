Rendez-vous le 12 Juin à Paris pour le Psychodon 2018

Le 12 juin 2018, venez nombreux au théâtre de l’Œuvre à Paris, pour le Psychodon 2018. Aujourd’hui plus de dix millions de personnes sont concernées et impactées par les maladies psychiques. Alors, si vous aussi vous voulez agir, le Psychodon est la soirée pour lutter contre ces maladies.

Le Psychodon, une soirée pour agir

La santé mentale est un défi majeur. C’est pourquoi il faut lutter collectivement pour vaincre la maladie psychique. Didier Meillerand, le créateur du Psychodon et auteur de « La Poire en Bois, grandir avec un frère schizophrène« , a décidé d’organiser un événement annuel pour informer et lutter contre le tabou qui pèse sur la maladie psychique.

L’objectif de la soirée est tout d’abord d’informer sur la maladie psychique. Mais également, de fédérer des engagements humains et des alliances entre mécènes et associations. Lors de cette soirée, placée sous le haut patronage d’Emmanuel Macron, président de la République, et de la marraine de l’événement, Olivia Ruiz, lutter tous ensemble contre le tabou qui pèse sur le handicap psychique. Au-delà de la présence, c’est surtout des engagements et des dons pour soutenir les associations que le Psychodon cherche à rassembler.

Informations pratiques

Si vous aussi, vous souhaitez participer au Psychodon 2018 il vous suffit :

– De vous inscrire à cet événement gratuit ici :

– De vous rendre le 12 juin 2018 au théâtre de l’Œuvre au 55 rue de Clichy, 75009