Générations Reconversion : la Certification Cléa

Anaïs Deleuil Responsable des partenariats et du développement chez Transitions Pro IDF est l’invitée de cette édition speciale enrgistrée à l’occasion de l’évènement « Générations reconversion 2023« . Elle nous explique la Certification Cléa! Promouvoir et déployer la certification CléA en région Île-de-France est une des Mission de Transitions Pro IDF.

Cléa ou « Certificat de connaissances et de compétences professionnelles » permet de certifier des compétences pour des personnes sans qualifications ou dipômes. CléA est une certification nationale inscrite au répertoire spécifique des certifications professionnelles, attestant de la maîtrise du « socle de connaissances et de compétences professionnelles utiles pour un individu afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle. »

L’évaluation CléA est prise en charge grâce à un financement dédié. La démarche de certification CléA est composée de deux volets.

Premier volet, évaluation préalable et finale du candidat dans 7 domaines.

Second volet, si des manques apparaissent est une formation individualisée visant l’acquisition complète des domaines de connaissances et de compétences.

Ensutie le dossier du candidat est présenté devant un jury certificateur, composé d’employeurs et de représentants des salariés.

A propos de Génération reconversion 2023

Parce que l’économie est en plein bouleversement, parce que les métiers changent, parce que nous voulons donner plus de sens à notre vie: de plus en plus de personnes souhaitent s’engager dans une démarche de reconversion professionnelle.

C’est pour cette raison que Transitions Pro IDF a organisé les 14 et 15 avril l’évènement Générations reconversion. 2 jours de salon et de rencontre pour passer à l’action, changer de vie professionnelle, découvrir les métiers et entreprises qui recrutent. Pour sa première édition, Générations Reconversion a rassemblé à la fois les acteurs de l’emploi et de la reconversion, des grands témoins ayant réussi leur reconversion et les actifs en quête de reconversion.