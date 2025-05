VISIONS N°44 – Quel système éducatif pour nos enfants ? Avec Delphine LEBEGUE

Comment fonctionne l’école au quotidien ? Qui sont les acteurs souvent invisibles qui la font tenir ? Dans cette édition de Visions – un monde du travail en mutation, ⁨@LaureBrignone⁩ reçoit Delphine LEBEGUE afin d’explorer le fonctionnement du système éducatif français, le rôle souvent méconnu des communes, l’évolution des pédagogies et les défis auxquels l’école est confrontée.

A propos de Delphine LEBEGUE

Delphine Lebegue, une experte de terrain passionnée par son métier, a commencé animatrice dans une école maternelle, puis Directrice accueil de loisirs, coordinatrice des actions enfance, et cheffe du service enfance et jeunesse pour les 3-25 ans.

Elle est aujourd’hui Directrice de l’Action Éducative de la ville de Bois-Colombes où elle encadre 3 services municipaux:

-l’enseignement,

-l’enfance

-et la restauration-gardiennage-entretien

Soit 274 agents!

Son rôle principal est d’accompagner les services dédiés aux enfants des écoles primaires.

A propos de l’émission

Dans ce numéro de Visions nous abordons avec elle trois grandes thématiques :

– Le fonctionnement de l’école : quels sont les métiers de l’enfance ? Quel est le rôle des communes dans l’éducation via le PEDT (le Projet Éducatif Territorial) ?

– L’évolution des méthodes éducatives : nous évoquons notamment l’exemple Finlandais avec ses pédagogies alternatives et d’autres façons d’apprendre, puis observons ce qui se fait en France.

– Les défis du système éducatif : quelles difficultés aujourd’hui et comment mieux faire ? Quelles pistes pour améliorer l’école de demain ? Car comme l’indique Delphine « l’éducation est l’affaire de tous ».

Le livre proposé par Delphine : « L’éducation et la paix » de Maria Montessori, aux éditions Les Carnets DDB.

