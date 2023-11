La Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées

Du 20 au 26 novembre 2023 se déroulera dans toute la France, la 27ᵉ Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées. Cette année, le thème sera « la transition numérique : un accélérateur pour l’emploi des personnes en situation de handicap ».

L’Adapt en partenariat avec l’Agefiph et FIPHFP organise la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées. L’objectif de cette semaine est d’insérer les personnes en situation de handicap dans la vie active. C’est aussi l’occasion de donner la parole aux entreprises privées et publics de différents secteurs. En effet, elles sont toutes en transformation numérique, ce qui modifie l’organisation du travail et donc l’insertion des personnes handicapées. L’émergence de l’intelligence artificielle peut alors être une réelle opportunité pour les personnes en situation de handicap. Les sous-titrages en temps réel, une description des lieux, des résumés de textes… peuvent alors faciliter la vie en entreprise des personnes en situation de handicap.

Grâce à tout ceci, le chômage des personnes en situation de handicap diminue. En 3 ans, le taux de leur chômage est passé de 18 % à moins de 14 %. Mais le taux de chômage reste deux fois plus élevé chez les personnes handicapées que pour l’ensemble de la population.

Les événements de la SEEPH

À l’occasion de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, plusieurs événements sont prévus. Webinaires, expositions et salons sont donc mis en placent pour faciliter l’insertion des personnes en situation de handicap.

À Paris, il y aura un espace Emploi & handicap au salon Paris pour l’Emploi du 23 au 24 novembre 2023 à la Place de la Concorde. Il y aura aussi un Colloque : handicap vers le plein emploi le 23 novembre au Gaumont Aquaboulevard dans le 15ᵉ organisé par la CFE CGC.

Pour participer à ces événements, rendez-vous sur le site officiel de la SEEPH dans la rubrique « événements ».

Mais encore, en parallèle du Village Innovation au Conseil Régional d’Ile de France à Saint-Ouen, il y aura une après-midi tables rondes de 12h à 15h. Cette conférence est organisée avec la collaboration de l’INRIA, le sujet : « La place de la recherche et de l’innovation numérique dans la compensation du handicap ». Alors, pour y participer, rendez-vous sur le site de l’AGEFIPH.

Dans toute la France

Il y aura 1 000 événements dans toute la France organisés par plusieurs organismes.

A l’occasion de la SEEPH, le ministère des solidarités de l’autonomie et des personnes handicapés, l’ARS et l’Algeei organisent des DuoDays en collaboration avec l’Agefiph ou encore l’Adapt. Le principe est de permettre à une personne en situation de handicap de passer une journée en entreprise.

Il y aura aussi le webinaire de l’Adapt Normandie le 20 novembre 2023 de 10 h à 11 h, afin d’accompagner les personnes en situation de handicap vers l’emploi. Le même organisateur, prépare le salon Handicafé Renversé le mardi 14 novembre 2023 de 9 h à 12 h 30. Cette matinée aura lieu au 25 Rue de la Caserne 35300 Fougères en Bretagne.

Pour s’inscrire à ses événements, rendez-vous sur le site de la SEEPH et cliquez sur l’événement.

Du 23 novembre au 8 décembre, le Centre Communal d’action Sociale organise un salon 100 % digitale. Ceci avec la collaboration de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins et Pôle Emploi. En ligne, il y aura près de 50 entreprises et 400 offres d’emploi. Les candidats pourront postuler dans des entreprises de commerce, loisir ou même dans le secteur social. Les personnes en situation de handicap pourront donc rencontrer les entreprises sans sortir de chez eux.

Pour l’inscription en ligne, rendez-vous sur le site de Pôle Emploi ou sur le site officiel d’Antibes Juan-Les-Pins.

La ville d’Antibes organise aussi une journée information aux Espaces du Fort Carré d’Antibes, le mercredi 22 novembre de 9 h 30 à 13 H. Pour participer à cette journée, l’inscription n’est pas nécessaire, l’entrée est libre et gratuite.

Pour voir plus d’événements, rendez-vous sur le site officiel de la SEEPH dans la rubrique dédiée.