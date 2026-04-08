Absentéisme au travail : comprendre les causes pour mieux agir

Dans ce nouvel épisode du Journal de l’Emploi, Jean-Christophe Villette, psychologue du travail et vice-président de la Fédération des Intervenants en Risques Psychosociaux (FIRPS), analyse un phénomène en forte croissance : l’absentéisme au travail en France. Il explique pourquoi les mesures de contrôle des arrêts maladie ne suffisent pas. En effet, il faut agir sur les causes profondes pour réduire durablement ce fléau.

Une hausse importante et un coût économique majeur

L’absentéisme a augmenté de près de 50 % depuis 2019. Dans le secteur privé, il touche environ 4,8 % des salariés, et jusqu’à 8 % dans le secteur public. Cette hausse représente un coût direct et indirect estimé à 100 milliards d’euros par an, soit environ 4 % du PIB. Par ailleurs, en intégrant les dysfonctionnements sociaux liés, la facture pourrait atteindre 400 milliards d’euros.

Jean-Christophe Villette souligne dans l’émission que la récente proposition de loi visant à contrôler la durée des arrêts maladie s’apparente à une solution qui « éponge sans couper le robinet ». En effet, elle ne traite pas les causes profondes de l’absentéisme.

Les causes profondes de l’absentéisme : sens du travail, lien social et soutenabilité

Les causes majeures résident dans une crise du sens du travail, du lien social et de la soutenabilité. La crise sanitaire a accentué cette situation, générant des fatigues physiques, psychologiques et sociales.

Le délitement du lien social, les difficultés liées au télétravail et la perte de culture d’entreprise compliquent le maintien d’un environnement de travail sain. Ainsi, il est urgent de repenser les modes d’organisation et de management pour répondre à ces enjeux.

Mesurer, comprendre et piloter pour agir efficacement

Pour agir efficacement, il faut d’abord mieux mesurer l’absentéisme avec des outils adaptés. Chaque entreprise doit comprendre ses causes spécifiques pour élaborer des plans d’action sur mesure. En effet, le simple copier-coller de solutions ne fonctionne pas.

Au-delà de l’absentéisme, le présentéisme et la dégradation de la santé mentale, physique et sociale constituent des enjeux majeurs. Par ailleurs, la crise du dialogue entre salariés et employeurs aggrave ces phénomènes.

Jean-Christophe Villette insiste sur la nécessité de professionnaliser la mesure et le pilotage de l’absentéisme au plus haut niveau des organisations. Il faut le faire au même titre que les indicateurs financiers. Il appelle aussi à organiser des états généraux réunissant experts et acteurs publics et privés pour dépasser les idées reçues.

Enfin, il met en garde contre l’illusion qu’une simple limitation législative des arrêts maladie suffira à résoudre le problème. En effet, la complexité des causes exige une approche globale, concertée et pluridisciplinaire.

À propos d’EKILIBRE Conseil

EKILIBRE Conseil est un cabinet spécialisé en psychologie du travail et prévention des risques psychosociaux. Fondé par Jean-Christophe Villette, psychologue du travail et vice-président de la Fédération des Intervenants en Risques Psychosociaux (FIRPS), EKILIBRE accompagne les entreprises et organisations dans l’évaluation, la compréhension et la gestion des problématiques liées à la santé mentale, à l’absentéisme, et à la qualité de vie au travail. Grâce à des approches sur mesure, EKILIBRE aide ses clients à développer des stratégies durables pour améliorer le bien-être des salariés, renforcer le lien social et optimiser les conditions de travail.