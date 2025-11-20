VISIONS N°49 – L’organisation apprenante avec Séverine Besson

Dans cette édition de Visions – un monde du travail en mutation, Laure Brignone reçoit Séverine Besson, présidente et fondatrice d’ACT4 TALENTS, une entreprise à mission dédiée à la transformation humaine et à la transmission des savoirs au sein des organisations. Docteure de l’Université Paris Dauphine, Séverine est chercheure en organisation apprenante et conduit des programmes de recherche-action autour de l’apprenance, de la coopération et de l’innovation managériale.

« On apprend au travail »… mais pas comme on le croit !

Dans un monde où les équipes changent vite et où les métiers évoluent sans cesse, la question de la transmission et de la circulation des savoirs dans les organisations devient essentielle.

Aujourd’hui :

70 % de nos apprentissages viennent de la pratique.

20 % viennent de l’échange.

10 % Seulement viennent de la formation classique.

Comment ne pas perdre ces connaissances ? Comment les partager et mieux collaborer ? Et quelle place pour l’intelligence artificielle ?

Visions avec Séverine Besson

Dans cette édition, Séverine Besson nous explique le terme d’apprenance et les 4 piliers d’une organisation apprenante. Vous allez découvrir en quoi ce sujet est essentiel pour les entreprises d’aujourd’hui.nElle vous fait découvrir les rôles clé de l’état d’esprit d’apprenance, du management et de l’environnement temporel et physique. En effet, selon Séverine Besson, l’organisation est avant tout un système vivant où chaque niveau – individuel, collectif et organisationnel – interagit et se répond.

