Location Studio
08 - VISIONS - un monde du travail en mutation

VISIONS N°49 – L’organisation apprenante avec Séverine Besson

Emission du 20/11/2025 - Durée 46 minutes

Dans cette édition de Visions – un monde du travail en mutation, Laure Brignone reçoit Séverine Besson, présidente et fondatrice d’ACT4 TALENTS, une entreprise à mission dédiée à la transformation humaine et à la transmission des savoirs au sein des organisations. Docteure de l’Université Paris Dauphine, Séverine est chercheure en organisation apprenante et conduit des programmes de recherche-action autour de l’apprenance, de la coopération et de l’innovation managériale.

« On apprend au travail »… mais pas comme on le croit !

Dans un monde où les équipes changent vite et où les métiers évoluent sans cesse, la question de la transmission et de la circulation des savoirs dans les organisations devient essentielle.

Aujourd’hui :
70 % de nos apprentissages viennent de la pratique.
20 % viennent de l’échange.
10 % Seulement viennent de la formation classique.

Comment ne pas perdre ces connaissances ? Comment les partager et mieux collaborer ? Et quelle place pour l’intelligence artificielle ?

Visions avec Séverine Besson

Dans cette édition, Séverine Besson nous explique le terme d’apprenance et les 4 piliers d’une organisation apprenante. Vous allez découvrir en quoi ce sujet est essentiel pour les entreprises d’aujourd’hui.nElle vous fait découvrir les rôles clé de l’état d’esprit d’apprenance, du management et de l’environnement temporel et physique. En effet, selon Séverine Besson, l’organisation est avant tout un système vivant où chaque niveau – individuel, collectif et organisationnel – interagit et se répond.

Pour en Savoir plus sur l’apprenance

Le livre proposé par Séverine : « Voyage en apprenance » de Séverine Besson et Thierry Picq, aux éditions PEARSON.

Pour retrouver Séverine :
LinkedIn,
le site de ACT4 TALENTS

Emission spéciale

ESSentiel: Valoriser l'immobilier autrement!

Emission du 02/07/2016 - Durée 24:27 minutes

ESSentiel, c’est le magazine qui vous parle de l’économie sociale et solidaire. En partenariat avec le festival We love green, C’est une rencontre avec  les acteurs de cette économie pour...

Salon S'expatrier, Mode d'emploi 2022

Salon s'expatrier, Mode d'emploi: les PVT et les VIE/VIA pour les jeunes

Emission du 17/05/2022 - Durée 52 minutes

Jeunes et envie de vous expatrier : venez découvrir les PVT et les VIE/VIA ! Vous êtes jeunes vous voulez partir à l’étranger, gagner en expérience…. Les PVT et...

T'inquiète… je gère

Se faire accompagner pour créer sa boîte: l'exemple de PANDOBAC

le 22/10/2020 - Durée 15 minutes

L’accompagnement à la création d’entreprise est essentiel ! Se faire accompagner quand on crée son entreprise est essentiel !  Il est capital de ne pas rester seul, certains créent...

L'alchimie des arts : peindre, sculpter, écrire » avec Patricia de Boysson 

Emission du 17/11/2025 - Durée 35 minutes
Pour ouvrir Les Métiers de la Création, l’émission explore un thème puissant etfondateur : « L’alchimie des arts : peindre, sculpter, écrire ». L’émission animé par Florence Duprat en compagnied’une artiste qui incarne cette transversalité avec une rare intensité : Patricia deBoysson. Peintre, sculpteur et écrivaine, elle...
Des opportunités dans l'immobilier avec CapiFrance

Emission du 14/11/2025 - Durée 6 minutes
Dans le Journal de l’Emploi, Philippe Buyens, directeur général de CapiFrance, revient sur un métier en plein essor : celui de mandataire immobilier. Aujourd’hui c’est devenu une voie privilégiée pour de nombreux candidats à la reconversion. CapiFrance : un modèle pionnier Fondé il y a plus de 20 ans, CapiFrance a inventé ...
L'Outre-mer recrute : les opportunités du groupe Audemard

Emission du 10/11/2025 - Durée 4 minutes
Le salon Carrefour pour l’emploi/Paris pour l’emploi a mis en avant les entreprises qui recrutent massivement dans les territoires ultramarins. Parmi elles, le Groupe AUDEMARD, acteur incontournable des matériaux de construction. le Journal des Salons vous propose une rencontre avec le DRH du groupe Frédéric Canler. Un groupe familial...
