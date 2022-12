ICI ON RECRUTE: IMAGINE LEGAL

Jérome Libeskind reçoit sur le plateau d’ICI ON RECRUTE, Carole Walter, directrice générale d’Imagine Légal.

Imagine Legal accompagne les professionnels du milieu juridique par la recherche utilisateur et la co-création de solutions à des problématiques clients. Leur base, l’expertise légale en complément des meilleurs experts du design et du numérique et un pool de compétences pour répondre aux demandes les plus complexes. On parle d’expérience client, de vision à 360° des problématiques et de stratégie d’innovation globale.

Imagine recrute : contact@imagine.legal