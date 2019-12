Les métiers d’avenir dans le numérique, avec Talents du numérique

Les métiers du numérique : filière d’avenir

Vaste secteur riche de 7 familles de métiers, le numérique est promis à un avenir radieux. Ces dernières années, avec la multiplication des processus digitaux dans la société, le numérique représente un enjeu considérable. Sur le marché de l’emploi, en 2018 on estimait à 75 000 le nombre de postes à pourvoir. Malgré l’importance du numérique pour les années à venir, beaucoup de ces métiers restent aujourd’hui en tension. C’est dans ce soucis d’échange et de promotion du secteur qu’est née l’association Talents du numérique. Rémi Ferrand, délégué général est l’invité du Journal de l’Emploi.

L’association des métiers de demain

Comment bien se former ? Quels sont ces métiers d’avenir ? Talents du numérique conseille et fait fonctionner un réseau d’entreprises et d’établissements de formation pour faciliter les échanges et la promotion de la filière. Face aux défis numériques et digitaux futurs, nombre d’ingénieurs, développeurs, managers, analystes… sont attendus.