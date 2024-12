VISION N°39 – Le Beau au Travail : pourquoi nous ne pouvons plus l’ignorer

Le « beau au travail » est un sujet dont on parle peu. Pourtant il touche à des points fondamentaux comme la motivation et le sens dans nos métiers, le respect et la confiance, et plus largement la qualité de vie au travail. Avec le « beau travail », on évoque autant le soin apporté à une tâche bien faite que l’esthétique du produit ou service réalisé. Mais cela va plus loin : le « beau au travail » englobe aussi le cadre de travail et les relations humaines, des éléments essentiels dans notre quotidien professionnel.

Pour explorer ce sujet, dans cette édition de Visions – un monde du travail en mutation, @LaureBrignone reçoit Jean-Philippe Bouilloud, professeur au département Management de l’ESCP Business School et chargé de cours à l’Université de Paris-Cité. Membre du Laboratoire de changement social et politique (LCSP-UPC) et vice-président du Réseau International de Sociologie Clinique (RISC), il enseigne entre autres la sociologie des organisations et le management.

Mais pourquoi le beau au travail a-t-il été négligé ? Les raisons sont multiples : historiques avec entre autres l’industrialisation, et contemporaines, avec la quête incessante de productivité. Et puis le beau est difficile à quantifier, en plus d’être subjectif. Alors qu’est-ce pour vous le beau au travail ? Et comment réintroduire du beau dans nos sphères professionnelles pour apporter satisfaction, motivation et sens ? C’est ce que vous allez découvrir dans cette émission.

