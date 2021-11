Le Jour d’Après du monde de la formation: Spécial apprentissage!

L’apprentissage: une nouvelle priorité, mais est-ce que cela marche ?

Le monde de la formation est en pleine révolution. En effet la Loi Avenir Professionnel de 2018 a changé énormément de choses. L’alternance est devenue plus que jamais une priorité dans la formation. Qu’est-ce qui a changé ? Est-ce que cela marche ? C’est ce que vous allez voir dans ce numéro du « Jour d’après… dans le monde de la formation ».

Dans cette édition Emilie Broussouloux reçoit:

– Alain Druelle, Associé Fondateur du Cabinet Quintet. Ancien conseiller de Muriel Pénicaud il a notamment travaillé sur la mise en place de cette réforme.

– Didier Pignon, Représentant de UNMFR (Union Nationale des Maisons Familiales Rurales), un réseau d’établissements (scolaires et laïcs) de statut associatif qui forme chaque année des milliers de jeunes et des adultes.

Et

–Yves Hinnekint, Président de WALT. Une Plateforme de mise en relation entre les jeunes et tous les acteurs du secteurs (écoles, centre de formation, acteurs de l’orientation) et qui propose de nombreux services dont: des offres concrètes d’apprentissage et l’actualité du secteur.

Cette plateforme est accessible sur walt.community