Créatrices d’Avenir – candidatez avant le 30 septembre

Créatrices d’Avenir, un concours pour valoriser les entrepreneures franciliennes

Créatrices d’Avenir est un concours concernant l’entreprenariat féminin en Ile-de-France. Ce concours est actuellement en phase d’appel à candidatures. Mais vous avez jusqu’au 30 septembre pour déposer votre candidature. Le réseau associatif d’accompagnement de l’entreprenariat Initiative Île-de-France organise ce concours.

9ème saison

Depuis 9 ans, Créatrices d’Avenir valorise et récompense l’entreprenariat des femmes en Île-de-France. Ce concours intervient dans diverses catégories telles que l’artisanat, l’économie durable et solidaire, l’innovation et bien d’autres… Alors, à la clé pour les six futures lauréates, plusieurs dotations. Les lauréates bénéficient d’une visibilité médiatique et 60 000 euros de dotation globale. Cette dotation se décompose ainsi : 30 000 euros en numéraire et 30 000 euros en accompagnement ou en nature (mise en réseau, mentorat, formation, billets d’avion pour de la prospection à l’international…).

En bref, les femmes entrepreneures intéressées, peuvent donc encore candidater en se rendant sur www.creatricesdavenir.com Bonne chance à toutes.

Place aux entrepreneures sur Demain TV

Demain TV valorise également les entrepreneures. En effet, Demain TV réalise Business Women une émission qui met en avant les femmes entrepreneures. Elles viennent débattre d’un thème autour de l’entrepreneuriat. Elles partagent également leur coup de coeur ou leur coup de gueule. L’activité de leur entreprise est présentée à partir de leur publication sur les réseaux. Une chronique est également dédiée aux réseaux qui accompagnent les femmes qui entreprennent (BGE, Initiative France, Les Premières et Moovjee). Alors, profitez de l’expérience et des conseils des entrepreneures de Business Women.