Le sport au service de l’emploi avec Pass’Sport pour l’emploi

Allier sport et emploi

C’est en 2017 que le chef étoilé Thierry Marx et le judoka français champion d’Europe Benoît Campargue s’associent et créé Pass’Sport pour l’emploi. A destination des jeunes, et moins jeunes, pour favoriser l’insertion et l’accès à l’emploi, les équipes de Pass’Sport pour l’emploi s’engagent à transmettre les valeurs du travail, finalement pas si éloignées des valeurs sportives. Ainsi, l’accent est mis sur la rigueur et la motivation au travers de diverses formations gratuites. Encadré par une équipe soucieuse de la réussite des élèves, Pass’Sport pour l’emploi assure un CDI au sortir de la formation. Pour nous en parler, Benoit Campargue est l’invité de Jérôme Joinet dans le Journal de l’Emploi.

Des formations garanties 100% emploi

Ainsi les équipes de Pass’Sport pour l’emploi proposent des formations complètes sur 12 semaines. A travers ces formations, devenez animateur sportif ou encore agent de prévention et sécurité. Riche de forts partenariats comme la RATP ou Pôle Emploi, être formé auprès de Pass’Sport pour l’emploi c’est repartir avec un CDI en poche. Enfin, retrouvez toutes les informations sur www.sport-pour-l-emploi.com.