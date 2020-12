AFTRAL: Pour se former aux métiers du transport et de la logistique

Le Journal de l’emploi vous propose un focus sur le secteur du transport et de la logistique avec Loïc Charbonnier, Président Délégué Général d’AFTRAL. L’AFTRAL est le 1er organisme de Formation en Transport Logistique de France. Cet organisme forme à tous les métiers du secteur: Transport de Marchandises, Logistique et Magasinage, Transport de Voyageurs, Matières dangereuses, Prévention des Risques, Exploitation et Attestation de Capacité, Transport Multimodal International, Déménagement, BTP ou encore Management et Gestion. Si certains secteurs du Transport et de la Logistique ont souffert de la crise sanitaire, d’autres se développent, ce qui fait que le secteur recrute ! Mais pour ces métiers il faut se former et l’AFTRAL peut vous proposer toutes les formations possibles et même en cette période de crise sanitaire. En effet l’AFTRAL a développé et organisé ses formations en distanciel.

Plus d’informations sur www.aftral.com