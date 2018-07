Emmanuel Pottier, agitateur d’idées.

Emmanuel Pottier, agitateur d’idées et DGA de Clear Channel, livre son regard sur demain. En effet, il imagine le Grand Paris, en écho avec sa propre histoire, en répondant à ces 2 questions :

– Comment est-il devenu agitateur d’idées ?

– Comment imagine-t-il le Grand Paris dans 20 ans ?

Alors, découvrez les réponses d’Emmanuel Pottier, dans Regards sur Demain. Et découvrez d’autres regards de personnalités sur le monde demain.